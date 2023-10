La semaine du Goût 2023 Mairie de Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne La semaine du Goût 2023 Mairie de Libourne Libourne, 17 octobre 2023, Libourne. La semaine du Goût 2023 17 – 22 octobre Mairie de Libourne Entrée Libre Du 16 au 22 Octobre, venez à la Semaine du Goût au marché de Libourne

Cuisine en live / Dégustation gratuites / Saison et fraîcheur / Atelier pätisserie avec les élèves d’écoles Libournaises Mairie de Libourne 42 Place Abel Surchamp – 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T08:00:00+02:00 – 2023-10-17T13:00:00+02:00

