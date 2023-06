Fête de la musique – 2023 Mairie de Libourne Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Fête de la musique – 2023 Mercredi 21 juin, 18h00 Mairie de Libourne Programmation de la Fête de la musique 2023 ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE (QUAI D'AMADE)

17h45 – LES MISTAKES (Rock)

18h45 – RYTHM AND GROOVE (Rock)

19h45 – L’IMPRÉVUE (Jazz manouche)

20H45 – VILORIO (Pop rock)

21h30 – MFCS (rock)

22h30 – BURNING JAKE (Rock métal)

23H30 – AZZEDINE (Rap) 18H00 / 00H00 – ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND – PLATEAU SPÉCIAL TECHNO

EFECTA

GRELOT

L’HOM IVRE

LOUDNESS

SAIHTTAM (DJ CONTEST) PLACE ABEL SURCHAMP

19H00/20H00 – DJ SET LUCANE

20H00/21H00 – DEZ IN VOLT – LIBOURNE – (Covers)

21H15/22H15 – LE BON LA BRUTE ET LE GREFFON – (Rock Français Garage)

22H30/23H30 – DARK DOGS – BDX – (Rock)

23H30/00H30 – DJ SET 19H00 / 00H00 – ESPACE JEUNES

DJ SHAIKAÎ

DJ TEX MIX

DJ JOKE-R

G WORD

POKEDAM

HELL LOW

MISTAKES

BLUEBERRIES

PULSAR BARS ORGANISATEURS

Retrouvez des concerts dans les bars et restaurants du centre-ville :

18h00/00h00 – Bar le Montesquieu : « Castro Camera »

19H/00H – Restaurant le Bistrot Maritime : Association « À contre temps »

19H/00H – Kfé des Arts : « Techno’Arc »

19H30/23H00 – Bar Hop’n beer : « Godzball » & « Nothing Remains »

20h30 – Le Zinc Authentique : « Julianne Joe » *Autres lieux *

19h30/22h30 – Jardin Robin, ( Rue E. Sabatié ) « La Calle »

20h30/21h30 – Place Joffre, « Harmonie de Libourne »

Mairie de Libourne 42 Place Abel Surchamp – 33500 Libourne

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Mairie de Libourne Adresse 42 Place Abel Surchamp - 33500 Libourne Ville Libourne

