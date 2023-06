Atelier 2tonnes Mairie de Libourne Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Atelier 2tonnes Mairie de Libourne Libourne, 16 juin 2023, Libourne. Atelier 2tonnes Vendredi 16 juin, 14h00 Mairie de Libourne Sur inscription Animées par des bénévoles, ces sessions publiques sont destinées avant tout aux particuliers, les participants à titre professionnel sont acceptés, dans la limite de 2 représentants par entreprise. —

Contenu de l’atelier Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ? Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre ! Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

