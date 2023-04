Atelier 2 tonnes Mairie de Libourne, 12 mai 2023, Libourne.

Cet atelier propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2 tonnes par an et par personne, d’ici à 2050.

2 Tonnes équivalent CO2, c’est la quantité de gaz à effet de serre à émettre par an et par personne, d’ici 2050, pour respecter les engagements de l’Accord de Paris sur le climat.

En moyenne actuellement, chaque français émet 9,5 tonnes de CO2 par an.

Cet atelier permet aux participants d’avoir une vue d’ensemble de la transition pour comprendre quelles actions prioriser, aux différentes échelles, quels acteurs et secteurs seront impactés, et vers quel monde cette transition nous permet d’aller.

Atelier gratuit, places limitées, inscriptions sur 2tonnes@libourne.fr

Mairie de Libourne 42 Place Abel Surchamp – 33500 Libourne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T17:00:00+02:00

