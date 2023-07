Conférence : « Le passage des Pyrénées et l’accueil des voyageurs en montagne » Mairie de l’Hôpital-Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise Catégories d’Évènement: L'Hôpital-Saint-Blaise

Pyrénées-Atlantiques Conférence : « Le passage des Pyrénées et l’accueil des voyageurs en montagne » Mairie de l’Hôpital-Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise, 16 septembre 2023, L'Hôpital-Saint-Blaise. Conférence : « Le passage des Pyrénées et l’accueil des voyageurs en montagne » Samedi 16 septembre, 20h00 Mairie de l’Hôpital-Saint-Blaise Gratuit. Entrée libre. Durée : 30 min. La mairie de l’Hôpital-Saint-Blaise reçoit deux historiens pour nous parler de l’accueille des voyageurs dans le Pyrénées et à l’Hôpital-Saint-Blaise au travers du temps. Partcipez à la conférence de Robert Elissondo : « L’Hôpital-Saint-Blaise sur les chemins de Compostelle ? Réalités et discours contemporains ».

Puis à celle de Maritxu Etcheverry : « L’accueil des voyageurs et les hôpitaux en montagne au Moyen Âge ». Mairie de l’Hôpital-Saint-Blaise Bourg, 64130 Hôpital-Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 66 11 12 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00 ©Eglise de l’Hôpital-Saint-Blaise Détails Catégories d’Évènement: L'Hôpital-Saint-Blaise, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mairie de l'Hôpital-Saint-Blaise Adresse Bourg, 64130 Hôpital-Saint-Blaise Ville L'Hôpital-Saint-Blaise Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Mairie de l'Hôpital-Saint-Blaise L'Hôpital-Saint-Blaise

Mairie de l'Hôpital-Saint-Blaise L'Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'hopital-saint-blaise/