Randonnée pédestre – Circuit de Longchamp à Leyrat – 9km Mairie de Leyrat Leyrat, 5 novembre 2023, Leyrat.

Leyrat,Creuse

Randonnée organisée par Cap Chambon de 9km. Marche a allure modérée de 2h30 à 3h00. Prévoir de bonnes chaussures. Départ à 14h00 de la mairie de Leyrat.

Cotisation annuelle de 8€ demandée aux participants..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Mairie de Leyrat

Leyrat 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



9km hike organized by Cap Chambon. Moderate pace, 2h30 to 3h00. Bring good shoes. Departure at 2.00 pm from Leyrat town hall.

Annual membership fee of 8? required.

Paseo de 9 km organizado por Cap Chambon. Paseo de ritmo moderado de 2h30 a 3h00. Llevar buen calzado. Salida a las 14h00 del ayuntamiento de Leyrat.

Los participantes deberán abonar una cuota anual de 8 euros.

Von Cap Chambon organisierte Wanderung von 9 km Länge. Wanderung in gemäßigtem Tempo von 2h30 bis 3h00. Gute Schuhe sollten mitgebracht werden. Abfahrt um 14:00 Uhr am Rathaus von Leyrat.

Die Teilnehmer zahlen einen Jahresbeitrag von 8?

Mise à jour le 2023-06-20 par Creuse Confluence Tourisme