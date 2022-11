Féeries de Noël de Lésigny Mairie de Lésigny-sur-Creuse Lésigny Catégories d’évènement: Lésigny

Féeries de Noël de Lésigny Mercredi 21 décembre, 18h00

Entrée libre

Soirée féerique, festive et populaire au cœur du village de Lésigny. handicap moteur mi Mairie de Lésigny-sur-Creuse 1 square Victor Girault 86270 LÉSIGNY Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 86 23 15 Le coeur du village de Lésigny s’enflammera avec de nombreuses animations féeriques. Spectacle de feu et lumières, chant choral et musique, mimes et statues vivantes, mère noël, personnages féeriques, thé de noël, vin et marrons chauds, …

