Atelier « Penser mon jardin » Samedi 23 septembre, 10h00 Mairie de Lencloître Gratuit sur inscription

Construire, aménager, agrandir, rénover, … vous vous posez plein de questions et ne savez pas comment vous y prendre !

Le CAUE de la Vienne peut vous aider.

Que vous soyez en pleine réflexion ou déjà engagé dans un projet, nous vous proposons un cycle d’ateliers gratuits et ouverts à tous (inscription en ligne obligatoire sur www.caue86.fr). Les ateliers sont là pour faire avancer vos projets en partageant les questionnements et idées de chacun.

Cet atelier vous apporte des outils et des conseils pour vous aider à concevoir votre espace extérieur, le penser avec son contexte et le dessiner selon son évolution.

Mairie de Lencloître 1 Place du Général Pierre, 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

jardin habitat

CAUE86