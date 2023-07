Visite guidée de fruitières à comté du massif jurassien Mairie de Lemuy Lemuy, 16 septembre 2023, Lemuy.

Découvrez les fruitières à comté au fil du temps.

Avant d’être des bâtiments modernes où l’on fabrique et on vend du comté, les fruitières sont tout d’abord des formes d’organisations collectives millénaires de fabrication de fromage de garde qui ont marqué l’histoire du massif jurassien.

La visite unique proposée le samedi 16 septembre se déroulera sur deux sites entre 14h et 17h. Elle commencera à Lemuy (Jura), village où nous découvrirons l’histoire des fruitières du massif jurassien, de la fruitière nomade du XVe siècle au chalet modèle de 1910.

Ensuite, la visite se poursuivra par la présentation du site de production d’une coopérative de fromagerie à Salins-les-Bains. Elle se clôturera par la dégustation d’un morceau de comté.

Mairie de Lemuy 2 rue de Salins, 39110 Lemuy Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 52 26 27 99 [{« type »: « email », « value »: « philippe.jeanneaux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 26 27 99 »}] véhicule préconisé pour rejoindre Salins-les Bains en 2e partie de visite – présence de parkings.

© Philippe Jeanneaux