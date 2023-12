VILLAGE DE NOËL Mairie de Le Thillay Vaudherland, 8 décembre 2023 17:00, Vaudherland.

VILLAGE DE NOËL 8 – 10 décembre Mairie de Le Thillay Entrée libre

Le Thillay s’illumine pour le Village de Noël !

Du 15 au 17 décembre, plongez dans la magie des fêtes au cœur du Parc de l’Hôtel de Ville !

Vendredi 15 décembre (18h-22h) :

18h00-22h00 – Marché de Noël : artisanats, gastronomies et découvertes !

20h00 – Blind test de Noël !

Samedi 16 décembre (10h-22h) :

10h00-22h00 – Marché de Noël : artisanats, gastronomies et découvertes !

Et pour la soirée, on vous réserve une Flash Mob endiablée et des performances musicales sensationnelles avec MAYSHA, notre star locale, et une séance de Gospel pour réchauffer vos cœurs !

Dimanche 17 décembre (10h-18h) :

10h00-18h00 – Artisanats, gastronomies et musique d’ambiance pour clôturer en beauté !

Et bien sûr, tout le week-end, n’oubliez pas de poster votre lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres spéciale et participez aux concours des illuminations et de la lettre au Père Noël pour gagner des prix extraordinaires !

Rendez-vous au Village de Noël de Le Thillay pour vivre des moments féeriques et festifs !

Joyeuses fêtes à tous !

Mairie de Le Thillay 21 Rue de paris, Le Thillay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Service communication de la Mairie de Le Thillay