Rouvrir le monde avec Carla Barkatz à l’EHPAD de Le Revest-Les- Eaux

Le projet a pour objectif de raconter l’intime par la céramique au travers de textures, d’empreintes et de formes. L’intime c’est ce qu’il y a de plus profond, de plus essentiel, de plus original chez une personne. L’intime se rattache à un niveau très profond de la vie psychique ; qui reste généralement caché sous les apparences, impénétrable à l’observation externe. L’intime est une introversion complexe à traduire, l’intime est un monde que seul le symbolique peut faire émerger.

L’atelier est à destination des publics du Revest-Les-Eaux, durant les deux semaines nous aborderons la pratique céramique, l’élaboration de sculpture et d’une exposition. Je travaillerai avec les enfants du centre de loisirs et 5 personnes âgées. Nous avons souhaité construire des ateliers intergénérationnels pour créer un moment de rencontre entre les différents administrés du village. Le temps de transmission se divise en trois étapes, les publics seront d’abord amenés à réfléchir à partir d’un jeu pédagogique. Ils devront classer et analyser différentes topologies d’images. Des images de formes, d’objets, de textures, et des photographies d’œuvres d’arts. L’objectif est de leur permettre de confronter ces images pour y déceler le type d’émotion et de sensation qu’elles produisent, la verbalisation sera aussi nécessaire afin de comprendre les liens que chacun et chacune fait entre les images. L’intime sera donc ici relatif aux ressentis. À partir de cela, les publics seront en mesure de conceptualiser une forme d’abord par le dessin ou l’écriture et ensuite par l’argile. Enfin après le temps de production nous organiserons une restitution au centre du village, entouré d’artistes céramistes locaux et des œuvres réalisées à l’occasion du programme.

Mairie de Le Revest-Les- Eaux Place Jean Moulin, 83200 Le Revest-les-Eaux Le Revest-les-Eaux 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

© Carla Barkatz, Reconditioned bodywork, 2023