SOIRÉE JEUX – LASSAY-LES-CHÂTEAUX Mairie de Lassay – Place du 8 mai 1945 Lassay-les-Châteaux, 17 novembre 2023, Lassay-les-Châteaux.

Lassay-les-Châteaux,Mayenne

Le musée du Château de Mayenne et l’association Créajeux 53 vous invitent à une soirée jeux !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. .

Mairie de Lassay – Place du 8 mai 1945 Salle du conseil municipal

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire



The Musée du Château de Mayenne and the Créajeux 53 association invite you to an evening of games!

El Museo del Castillo de Mayenne y la asociación Créajeux 53 le invitan a una velada de juegos

Das Schlossmuseum von Mayenne und der Verein Créajeux 53 laden Sie zu einem Spieleabend ein!

