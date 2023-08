Visite contée des béals, des fontaines et du réseau d’eau de Lasalle Mairie de Lasalle Lasalle Catégories d’Évènement: Gard

Lasalle Visite contée des béals, des fontaines et du réseau d’eau de Lasalle Mairie de Lasalle Lasalle, 17 septembre 2023, Lasalle. Visite contée des béals, des fontaines et du réseau d’eau de Lasalle Dimanche 17 septembre, 10h00 Mairie de Lasalle Gratuit. Entrée libre. Durée : 2h. Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée des systèmes d’adduction de l’eau de Lasalle. Découvrez le fonctionnement des arrosages des champs, des fontaines et des béals. Mairie de Lasalle 1 place de la mairie, 30460 Lasalle Lasalle 30460 Gard Occitanie 06 81 50 94 11 Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

