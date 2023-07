MAXI 5 . Excursion – visite d’atelier de Christophe Doucet Mairie de Labenne Labenne, 15 juillet 2023, Labenne.

MAXI 5 . Excursion – visite d’atelier de Christophe Doucet Samedi 15 juillet, 14h00 Mairie de Labenne Nombre de places limité. Aller-retour en minibus.

Excursion-visite d’atelier d’artiste !

Partons en minibus pour visiter le bel atelier de l’artiste Christophe Doucet dans une ancienne distillerie de résine.

Installé au coeur des Landes, Christophe Doucet s’inspire de multiples cultures, africaines, amérindiennes ou asiatiques. Au fil des ans, dans des troncs massifs, avec des outils faits maison, il sculpte ainsi des figures animalières qui réconcilient avec l’esprit des forêts, avec des rituels anciens, dans la perspective d’une relation universelle à la nature.

Discussions, découverte des sculptures et des outils, goûter.

Gratuit. Réservation par MP ou 06 80 68 80 38.

Rendez-vous devant la mairie de Labenne à 14h. Aller-retour en minibus. Retour prévu vers 18h.

MAXI 5 . En attendant les vagues

Parcours artistique au Théâtre de verdure de Labenne (40).

10 juin – 31 août 2023 . Art & climat

Excursion dans le cadre de l’Été Culturel, soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

