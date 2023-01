Bike and Run de Labège Edition 2023 Mairie de Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le club Team Labège Triathlon organise le dimanche 2 avril 2023, la troisième édition de son Bike and Run. Au choix deux distances, 7 km ou 14 km. Mairie de Labège rue de la Croix Rose Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

05 62 24 44 44 http://www.labege.fr Le club Team Labège Triathlon organise le dimanche 2 avril 2023, la troisième édition de son Bike and Run en partenariat avec l’association Assolidaires. Au choix deux distances, 7 km ou 14 km afin de sillonner Labège et Castanet en binôme en passant par le canal du Midi. Le concept ? Quand vous courez, votre partenaire, lui, pédale. Chaque équipe choisit le bon moment pour faire son changement. Épreuve très ludique, destinée aux initiés comme aux novices, tout le monde peut venir s’amuser ! Le retrait des dossards, les départs, arrivées et podiums s’effectueront au parc municipal de Labège. Vous pourrez stationner sans difficulté sur les nombreux parkings aux alentours et pour gagner du temps et du confort, pensez au co-voiturage. Les heures de départ : à 9h30 pour le 7km et à 10h30 pour le 14km. À ne pas rater car en famille, entre collègues ou entre amis, le Bike and Run, c’est le nouveau challenge de Labège ! Chaque concurrent aura la possibilité au moment de l’inscription de soutenir Assolidaires qui œuvre pour le Téléthon. En complément, une partie de la recette totale sera reversée à cette association.

