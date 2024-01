La Verrière écrit son histoire #6 Mairie de La Verrière – salle du Conseil La Verrière, samedi 23 mars 2024.

La Verrière écrit son histoire #6 Sixième atelier d’histoire participatif autour de l’histoire locale de La Verrière dans le cadre du projet « La Verrière écrit son histoire », autour de l’art et l’architecture de la ville. Samedi 23 mars, 10h00 Mairie de La Verrière – salle du Conseil Entrée libre

La commune de La Verrière a engagé, en partenariat avec le Musée de la ville de SQY, un travail participatif d’exploration et de partage de son histoire en vue de la rédaction d’un livre d’histoire !

Habitants, curieux ou passionnés d’histoire, ces ateliers sont faits pour vous. Leurs objectifs : (re)découvrir, échanger et témoigner autour de l’histoire locale, depuis les premières mentions carolingiennes de la localité, en passant par les anecdotes historiques les plus inattendues, jusqu’aux mémoires vivantes des quartiers.

Mairie de La Verrière – salle du Conseil 2 avenue des Noës La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

