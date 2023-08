Retracez le chemin de l’eau à la source du Goutal Mairie de La Vacquerie La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 16 septembre 2023, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Retracez le chemin de l’eau à la source du Goutal Samedi 16 septembre, 09h30 Mairie de La Vacquerie Gratuit. Entrée libre. Animation destinée à un public adulte marcheur. Pour plus d’informations, contactez Marc Leblanc au : 06 13 11 21 46 ou avec lemarcblanc@gmail.com.

Parcourez un itinéraire de 2 km jusqu’à la source du Gouttal en suivant les ouvrages traditionnels de la gestion de l’eau potable (du village de La Vacquerie à la source du Goutal) et en découvrant les structures (barrages et avens) destinées à éviter des crues catastrophiques dans le village. Ceux qui le souhaitent pourront poursuivre la balade pour arriver à l’atelier de Cantercel et visiter le site d’architecture expérimentale.

Une animation proposée par l’association AVEC (Animation Vacquerie Exposition et Culture). Pique-nique tiré du sac.

Mairie de La Vacquerie 39 Grand Rue, 34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (La Vacariá e Sant Martin de Castrias) provient de l’unification des deux anciennes communes de La Vacquerie et de Saint-Martin de Castries en 1832.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Marc Leblanc