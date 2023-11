Exposition sur la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918 Mairie de La Turballe La turballe, 6 novembre 2023, La turballe.

Le collectif sera présent de 15h à 17h le mardi 7 et le vendredi 10 novembre.

Projection-débat le mercredi 8 novembre à 16h30 salle Belle-Île.

Mairie de La Turballe rue de la Fontaine 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

