Été culturel en Charmante compagnie — Restitution lors des Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Mairie de la Ferté-sous-Jouarre Entrée libre

Restitution

lors des Journées Européennes du Patrimoine

le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023

à la mairie de la Ferté-sous-Jouarre

Dans le cadre de l’Eté culturel, les artistes de La Charmante compagnie vous proposent deux semaines d’atelier de découverte et de création autour des écrits de la poétesse seine-et-marnaise Françoise Ascal, en immersion dans l’exposition « Comme elles viennent » de François Thion et au Musée Planson. Au programme de ces dix journées : lectures, visite de l’exposition de François Thion et du musée Planson, écriture de poésie autour des thèmes de la mémoire et de l’eau, mise en voix et en musique, réalisation de portraits photographiques…

Le tout fera l’objet d’une création audiovisuelle originale – présentée lors des journées du patrimoine à la mairie et au Centre d’Art de la ville de la Ferté-sous-Jouarre – mêlant lecture des poèmes, musiques enregistrées et portraits photos créés lors des ateliers.

Mairie de la Ferté-sous-Jouarre Place de l’Hôtel de Ville 77260 La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre 77260 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de la Ferté-sous-Jouarre, d’après l’oeuvre d’André Planson