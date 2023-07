La Cité Libre du Vieux Thouars vous accueille Mairie de la cité libre du vieux Thouars Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars La Cité Libre du Vieux Thouars vous accueille Mairie de la cité libre du vieux Thouars Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. La Cité Libre du Vieux Thouars vous accueille 16 et 17 septembre Mairie de la cité libre du vieux Thouars Gratuit. Entrée libre. Nichée au cœur du vieux Thouars, une maison du XIVe siècle abrite l’associatio La Cité Libre du Vieux Thouars. Ils sont les gardiens des traditions, des monuments, du folklore, des vieux quartiers, et ils ont pour mission de préserver l’héritage des anciens. Venez découvrir la mairie de la cité libre du vieux Thouars en présence des membres de l’association. Mairie de la cité libre du vieux Thouars 4 rue du Château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah/ Maison à pans de bois du XVe siècle. La Cité Libre du Vieux Thouars est une association fondée en 1946 pour assurer la sauvegarde des vieux quartiers de Thouars et conserver ses traditions. Appelée depuis mairie cité libre du vieux Thouars, cette maison a fait l’objet de plusieurs chantiers de restauration, comme sa façade en 1987 et sa toiture en 2019. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

