Cet évènement est passé 50 000 ans d’histoires à La Capelle-et-Masmolène Mairie de La Capelle-et-Masmolène Masmolène Catégories d’Évènement: Gard

Masmolène 50 000 ans d’histoires à La Capelle-et-Masmolène Mairie de La Capelle-et-Masmolène Masmolène, 15 septembre 2023, Masmolène. 50 000 ans d’histoires à La Capelle-et-Masmolène Vendredi 15 septembre, 20h00 Mairie de La Capelle-et-Masmolène Gratuit. Entrée libre. Assistez à une vidéo-conférence sur le patrimoine archéologique et historique de la Capelle-et-Masmolène : « Hériter – Reconnaître – Conserver – Transmettre », un très riche héritage aussi méconnu qu’en danger pour une commune à la croisée des chemins. Mairie de La Capelle-et-Masmolène 255 route de Masmolène, 30700 La Capelle-et-Masmolène Masmolène 30700 Gard Occitanie 06 88 94 02 72 Salle polyvalente de la mairie La Capelle-et-Masmolène. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gard, Masmolène Autres Lieu Mairie de La Capelle-et-Masmolène Adresse 255 route de Masmolène, 30700 La Capelle-et-Masmolène Ville Masmolène Departement Gard Lieu Ville Mairie de La Capelle-et-Masmolène Masmolène latitude longitude 44.051264;4.527925

Mairie de La Capelle-et-Masmolène Masmolène Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masmolene/