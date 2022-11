Arbre de Noël de la Bernardière Mairie de La Bernardière La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Arbre de Noël de la Bernardière Mairie de La Bernardière, 9 décembre 2022, La Bernardière. Arbre de Noël de la Bernardière Vendredi 9 décembre, 18h30 Mairie de La Bernardière

Entrée libre

Animations et marché de Noël au profit de l’APEL de l’école Saint Jean handicap moteur mi Mairie de La Bernardière 20 rue de la Poste, 85610 La Bernardière Les Libaudières La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire

02 51 42 15 91 Au programme : marché d’exposants, photos avec le père-noël, contes enchantés, bar et restauration sur place. Rendez-vous dans les jardins de la Mairie.

