Parcours sacrés en Brie : une première promenade Musair à Jouarre. 16 et 17 septembre Mairie de Jouarre Parcours autonome sonore gratuit dans Jouarre

Une expérience d’immersion par l’émotion

Le regard guidé à la voix, plongez dans la spiritualité de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre. Un premier chemin de 8 capsules sonores inattendues, faites de mots, de musiques et d’émotion, vous emmène sur les traces d’une histoire plus que millénaire et toujours vivante. Le visiteur accède au guidage et à l’écoute grâce à son smartphone. La web-application Musair est gratuite, sans téléchargement et sans création de compte (écouteurs conseillés). https://parcourssacresenbrie.musair.fr

Mairie de Jouarre Grande Place 77640 Jouarre Jouarre 77640 Seine-et-Marne Île-de-France https://parcourssacresenbrie.musair.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

