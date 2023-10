Cérémonie du 11 novembre Mairie de Jargeau Jargeau Catégorie d’Évènement: Jargeau Cérémonie du 11 novembre Mairie de Jargeau Jargeau, 11 novembre 2023, Jargeau. Cérémonie du 11 novembre Samedi 11 novembre, 09h30 Mairie de Jargeau Cérémonie du 11 novembre Mairie de Jargeau Place du grand cloître , 45150 Jargeau Jargeau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T10:30:00+01:00

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T10:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Jargeau Autres Lieu Mairie de Jargeau Adresse Place du grand cloître , 45150 Jargeau Ville Jargeau Lieu Ville Mairie de Jargeau Jargeau latitude longitude 47.866215;2.122207

Mairie de Jargeau Jargeau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/