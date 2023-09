CONFERENCE PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE GRAND Mairie de Grand Grand, 21 octobre 2023, Grand.

Grand,Vosges

De manière à établir un bilan des connaissances et à interpréter les nombreuses découvertes réalisées, le Conseil départemental des Vosges coordonne un Projet collectif de recherche, en partenariat avec le ministère de la Culture et de nombreuses universités françaises.

Ainsi, les prospections géophysiques ont permis d’affiner les limites de la ville et de reconnaître des habitats dans des secteurs de l’agglomération qui n’avaient jamais fait l’objet d’investigations archéologiques.

L’édition 2023 sera l’occasion d’établir un premier bilan des recherches menées au « Grand Jardin » et sur la courtine sud du rempart.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles !. Tout public

Samedi 2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. 0 EUR.

Mairie de Grand place Guy Lejeune

Grand 88350 Vosges Grand Est



In order to assess the current state of knowledge and interpret the numerous discoveries made, the Vosges County Council is coordinating a collective research project, in partnership with the French Ministry of Culture and numerous French universities.

Geophysical surveys have made it possible to refine the city?s boundaries and identify settlements in areas of the town that had never been archaeologically investigated.

The 2023 event will provide an opportunity to draw up an initial assessment of the research carried out in the « Grand Jardin » and on the southern curtain wall of the rampart.

No reservation required, subject to availability!

La Diputación de los Vosgos coordina un proyecto colectivo de investigación, en colaboración con el Ministerio de Cultura y varias universidades francesas, para hacer balance de nuestros conocimientos e interpretar los numerosos descubrimientos realizados.

Los estudios geofísicos han permitido precisar los límites de la ciudad e identificar asentamientos en partes de la zona urbana que nunca habían sido objeto de investigaciones arqueológicas.

La manifestación de 2023 brindará la oportunidad de elaborar un primer informe sobre las investigaciones llevadas a cabo en el « Grand Jardin » y en la cortina sur de la muralla.

No es necesario reservar, ¡según disponibilidad!

Um eine Bilanz der Kenntnisse zu erstellen und die zahlreichen Entdeckungen zu interpretieren, koordiniert der Rat des Departements Vosges ein kollektives Forschungsprojekt in Partnerschaft mit dem Kulturministerium und zahlreichen französischen Universitäten.

Durch geophysikalische Prospektionen konnten die Stadtgrenzen genauer bestimmt und Siedlungen in bisher nicht archäologisch untersuchten Bereichen der Stadt erkannt werden.

Die Ausgabe 2023 wird eine erste Bilanz der Forschungen im Großen Garten und auf der Südseite der Stadtmauer ziehen.

Keine Reservierung erforderlich, solange Plätze verfügbar sind!

