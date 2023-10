Conseil scientifique Mairie de Grand Grand, 21 octobre 2023, Grand.

Conseil scientifique Samedi 21 octobre, 09h30, 14h00 Mairie de Grand Sans réservation dans la limite des places disponibles

De manière à établir un bilan des connaissances et à interpréter les nombreuses découvertes réalisées, le Conseil départemental des Vosges coordonne un Projet collectif de recherche, en partenariat avec le ministère de la Culture et de nombreuses universités françaises.

Ainsi, les prospections géophysiques ont permis d’afficher les limites de la ville et de reconnaître des habitats dans des secteurs de l’agglomération qui n’avaient jamais fait l’objet d’investigations archéologiques.

L’édition 2023 sera l’occasion d’établir un premier bilan des recherches menées au « Grand Jardin » et sur la courtine sud du rempart.

Grand 88350 Grand Vosges

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

