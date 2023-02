GRAIGNES (50 ) : Les hivernants de la réserve des marais de la Taute Mairie de Graignes Graignes-Mesnil-Angot Catégories d’Évènement: Graignes-Mesnil-Angot

Manche

GRAIGNES (50 ) : Les hivernants de la réserve des marais de la Taute

Mercredi 1 mars, 09h00
Mairie de Graignes
1 place Alphonse Voydie 50620 Graignes
Graignes-Mesnil-Angot

RDV à 9h sur la place de la mairie de Graignes-Mesnil-Angot.

Le GONm invite petits et grands à la découverte des zones humides.

Milieux remarquables dans lequel vous pourrez observer de nombreux oiseaux.

Contact : Maëva Dufour

