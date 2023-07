Visite de la commune de Goux Mairie de Goux Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite de la commune de Goux Mairie de Goux Dole, 16 septembre 2023, Dole. Visite de la commune de Goux Samedi 16 septembre, 10h00 Mairie de Goux Sur inscription Venez visiter la commune de Goux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Découvrez la fontaine, le cimetière, l’église et la motte féodale.

Départ à 10h le samedi 16 septembre devant la mairie de Goux. Mairie de Goux 8 Rue Jacques Prévert, 39100 Dole Dole 39100 Goux Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « pascal.soyard39@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 43 01 39 82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

