Un conseiller numérique du Département du Calvados vous accueille pour un atelier autour de France Connect et du rangement et du transfert des fichiers. handicap moteur mi Mairie de Garcelles-Secqueville 10 rue de l’Avenir 14540 Le Castelet Garcelles-Secqueville 14540 Calvados Normandie Nous vous proposons un atelier sur : La découverte de France Connect; comment cela fonctionne ? Apprendre à ranger et transférer des fichiers sur son ordinateur, ainsi que depuis un smartphone. L’atelier est un temps d’échange et de manipulation sur vos outils personnels.

2023-02-22T15:00:00+01:00

2023-02-22T17:00:00+01:00

