Une Journée Particulière – Fougues par la Compagnie La Hurlante Mairie de Gambais Gambais, 1 juillet 2023, Gambais.

Une Journée Particulière

L’été est là, fêtons ça ! Nous vous invitons au Lieu pour une Journée Particulière !

Le Lieu, c’est un endroit unique : un écrin de verdure abritant des bâtiments réhabilités en résidence artistique et géré par un collectif d’habitants et d’artistes.

Venez y découvrir les arts de la rue et de l’espace public : du théâtre et de la musique en déambulation, de la marionnette, de la danse, un concert participatif… !

Et lorsque le jour déclinera, nous mangerons, boirons et danserons sous les étoiles !

À 14h30 – Fougues / Compagnie La Hurlante

Théâtre en déambulation

Spectacle tout public à partir de 10 ans / 1h15

Rendez-vous à la Mairie de Gambais

« Fougues » est la rencontre avec un jeune homme, Icare, lors de son échappée.

« Fougues » est une déambulation de rue, Icare vient trouver refuge dans le quartier de son enfance.

Il est en cavale. Sous l’impulsion de Jimmy, son musicien imaginaire, commence son parcours dans la ville. Dans sa fuite, à travers ses rencontres et en repassant dans les lieux de sa jeunesse, il éprouve le besoin de se raconter. Dans une parole enthousiaste, poétique ou avec dérision, on le découvre à la fois charmeur, violent, révolté, méfiant, tendre et en colère. L’intimité d’Icare se dévoile de rue en rue, il incarne le caractère précieux de la jeunesse et l’importance d’en préserver la richesse. C’est en quoi Icare résonne universellement et ne se résume pas à un garçon à la marge.

Mairie de Gambais Place Charles de Gaulle 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:30:00+02:00 – 2023-07-01T15:15:00+02:00

©Karine Granger