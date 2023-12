Job dating pour agents recenseurs Mairie de Fosses Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Val-d'Oise Job dating pour agents recenseurs Mairie de Fosses Fosses, 7 décembre 2023 17:00, Fosses. Job dating pour agents recenseurs Jeudi 7 décembre, 18h00 Mairie de Fosses La ville de Fosses procède au recensement de ses habitants pour le compte de l’Insee à partir du 18 janvier 2024. Elle recrute 19 agents recenseurs qui seront formés. Si vous avez de la disponibilité en janvier et février, notamment en soirée, un bon contact avec les gens, une parfaite maitrise du français écrit et oral, l’habitude d’utiliser des outils numériques, ce travail est fait pour vous. Mairie de Fosses Place du 19-Mars-1962 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 47 40 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00 recrutement recensement Com Fosses 2023 Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Fosses, Val-d'Oise Autres Code postal 95470 Lieu Mairie de Fosses Adresse Place du 19-Mars-1962 Fosses Ville Fosses Departement Val-d'Oise Age min 18 Age max 70 Lieu Ville Mairie de Fosses Fosses Latitude 49.098808 Longitude 2.516178 latitude longitude 49.098808;2.516178

Mairie de Fosses Fosses Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fosses/