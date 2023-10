Héroïnes de nos musées Mairie de Fosses Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Val-d'Oise Héroïnes de nos musées Mairie de Fosses Fosses, 2 novembre 2023, Fosses. Héroïnes de nos musées 2 et 3 novembre Mairie de Fosses Entrée libre Expo « Héroïnes de nos musées » Une mini-exposition pour découvrir des portraits de femmes incontournables de l’histoire de l’art De la mystérieuse Joconde de Léonard De Vinci à la femme cubiste de Juan Gris en passant par l’Eau d’Arcimboldo, l’exposition vous entraîne dans un voyage dans le temps. Partons sur les traces de ces femmes célèbres ou anonymes, rendues immortelles sous les traits de pinceaux de grand(e)s artistes. Mairie de Fosses Place du 19-Mars-1962 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:30:00+01:00

2023-11-03T13:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00 arts plastiques musée Nom’Art_2023 Détails Catégories d’Évènement: Fosses, Val-d'Oise Autres Lieu Mairie de Fosses Adresse Place du 19-Mars-1962 Fosses Ville Fosses Departement Val-d'Oise Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Mairie de Fosses Fosses latitude longitude 49.098808;2.516178

Mairie de Fosses Fosses Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fosses/