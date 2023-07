Accueil des nouveaux habitants à Fosses Mairie de Fosses Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Val-d'Oise Accueil des nouveaux habitants à Fosses Mairie de Fosses Fosses, 9 septembre 2023, Fosses. Accueil des nouveaux habitants à Fosses Samedi 9 septembre, 09h30 Mairie de Fosses Sur inscription jusqu’au 20 août à condition d’habiter à Fosses depuis septembre 2022 La ville de Fosses et l’équipe municipale souhaitent rencontrer les nouveaux habitants le samedi 9 septembre 2023 de 9h30 à 11h30.

Au programme, petit-déjeuner, rencontre avec les élus, présentation des projets et visite de la ville en car. Mairie de Fosses 1 place du 19-Mars-1962, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveauxhabitants@mairiefosses.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T11:30:00+02:00

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T11:30:00+02:00

