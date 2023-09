Cet évènement est passé Conférence sur L’Histoire du centre-ville de Fort-de-France par les fouilles archéologiques. Mairie de Fort-de-France Fort-de-France Catégories d’Évènement: Fort-de-France

Histoire du centre-ville de Fort-de-France par les fouilles archéologiques.

Aperçu de l’histoire de la ville de Fort-de-France et l’apport des découvertes archéologiques sur la compréhension de l’évolution de l’espace urbain foyalais.

Intervenants:

Mme Dominique ROGERS, historienne, maîtresse de conférence à l’UA.

Mme Arielle GEVAUDAN, conservatrice de l’archéologie, Service archéologie DAC.

Mme Dominique ROGERS, historienne, maîtresse de conférence à l'UA.

Mme Arielle GEVAUDAN, conservatrice de l'archéologie, Service archéologie DAC.

M. Emmanuel BARTHELEMY-MOIZAN, ingénieur d'études, Service archéologie DAC. Lieu : Maire de Fort-de-France au 6 ème étage

