JNL – Balades contées autour du tricot sur la ville Mairie de Felletin Felletin, 28 octobre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Samedi 28 et dimanche 29 octobre à 15h30

« Quand la laine tisse les mots » – Par Murielle Richer La Tisseuse d’Histoires. Rendez-vous à la Mairie de Felletin, place Charles de Gaulle.

Adulte : 5 €

10-18 ans : 3 €

Sur inscription : 05 55 66 54 60..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Mairie de Felletin Place Charles de Gaulle

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 28 and Sunday, October 29 at 3:30 p.m

« Quand la laine tississe les mots » – By Murielle Richer La Tisseuse d’Histoires. Meet at the Mairie de Felletin, place Charles de Gaulle.

Adults: 5 ?

10-18 yrs : 3 ?

Registration: 05 55 66 54 60.

Sábado 28 y domingo 29 de octubre a las 15.30 h

« Cuando la lana teje palabras » – Por Murielle Richer La Tisseuse d’Histoires. Cita en el Ayuntamiento de Felletin, Place Charles de Gaulle.

Adultos: 5 ?

jóvenes de 10 a 18 años: 3 ?

Inscripción obligatoria: 05 55 66 54 60.

Samstag, 28. und Sonntag, 29. Oktober um 15:30 Uhr

« Quand la laine tisser les mots » – Von Murielle Richer La Tisseuse d’Histoires (Die Geschichtenweberin). Treffpunkt: Rathaus von Felletin, Place Charles de Gaulle.

Erwachsene: 5 ?

10-18 Jahre: 3 ?

Nach Anmeldung: 05 55 66 54 60.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Aubusson-Felletin