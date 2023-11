Exposition « 30 Ans-30 Métiers » en Itinérance Mairie de Fauillet Fauillet, 15 janvier 2024, Fauillet.

Fauillet,Lot-et-Garonne

Exposition « 30 Ans, 30 Métiers » en Itinérance. Le 31 décembre 2023, Val de Garonne Agglomération célèbrera ses 30 ans ! Créée fin 1993, 37 communes ont depuis rejoint les 6 communes fondatrices. Un chemin commun à fêter..

2024-01-15 fin : 2024-01-26 . .

Mairie de Fauillet Place du Puit

Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



30 Years, 30 Professions » exhibition on the road. On December 31, 2023, Val de Garonne Agglomération will celebrate its 30th anniversary! Created at the end of 1993, 37 communes have since joined the 6 founding communes. A shared journey to celebrate.

Exposición « 30 años, 30 profesiones » en ruta. El 31 de diciembre de 2023, Val de Garonne Agglomération celebrará su 30º aniversario Creada a finales de 1993, 37 municipios se han unido desde entonces a los 6 municipios fundadores. Un viaje compartido para celebrarlo.

Ausstellung « 30 Jahre, 30 Berufe » auf Wanderschaft. Am 31. Dezember 2023 feiert Val de Garonne Agglomération sein 30-jähriges Bestehen! Sie wurde Ende 1993 gegründet und 37 Gemeinden haben sich seitdem den 6 Gründungsgemeinden angeschlossen. Ein gemeinsamer Weg, den es zu feiern gilt.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Val de Garonne