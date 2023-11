Bourse aux Jouets et Puériculture à Duravel Mairie de Duravel Duravel, 28 novembre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

L’APE du Grand RPI vous propose une bourse aux jouets et objets de puériculture. En tant que futurs parents ou jeunes parents vous trouverez ce dont avez besoin pour accueillir bébé : vêtements, jouets, livre, matériel..

2023-11-28 08:00:00 fin : 2023-11-28 17:00:00. EUR.

Mairie de Duravel Salle Jean Jardel

Duravel 46700 Lot Occitanie



The APE du Grand RPI is holding a toy and childcare market. As future parents or young parents, you’ll find everything you need to welcome baby: clothes, toys, books, equipment.

El APE du Grand RPI organiza una feria de juguetes y puericultura. Como futuros padres o padres jóvenes, encontrarás todo lo necesario para dar la bienvenida a tu bebé: ropa, juguetes, libros y equipamiento.

Die EV des Grand RPI bietet Ihnen eine Börse für Spielzeug und Babyartikel an. Als werdende oder junge Eltern finden Sie hier alles, was Sie für Ihr Baby brauchen: Kleidung, Spielzeug, Bücher, Material.

