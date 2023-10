Conférence sur Pierre Alexis Duclaux, enfant de Duravel, général de brigade et baron d’Empire Mairie de Duravel Duravel, 5 novembre 2023, Duravel.

L’histoire de Pierre Alexis Duclaux se confond avec celle de la Révolution et du Premier Empire.

Fils de Pierre et Marianne Duclaux, il naît dans une famille de notables de Duravel. De simple cavalier au 22e régiment des chasseurs à cheval au colonel commandant le 11e régiment de cuirassiers, il participe jusqu’en 1812 à toutes les campagnes napoléoniennes.

Son brillant parcours militaire l’a conduit également à côtoyer d’autres noms célèbres : Bessières, Murat et Lasalle. Nommé général de brigade, il est élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur et sera fait baron d’Empire.

Conférencier : Philippe Plantade, vice-president du CHVP. Ancien officier supérieur d’active de l’armée de l’air et de l’espace, sert actuellement dans la réserve opérationnelle..

5 EUR.

Duravel 46700 Lot Occitanie



The story of Pierre Alexis Duclaux is intertwined with that of the French Revolution and the First Empire.

Son of Pierre and Marianne Duclaux, he was born into a family of Duravel notables. From cavalryman in the 22nd Regiment of Mounted Chasseurs to colonel commanding the 11th Regiment of Cuirassiers, he took part in all Napoleonic campaigns until 1812.

His brilliant military career also brought him into contact with other famous names: Bessières, Murat and Lasalle. Appointed brigadier general, he was made an officer of the Légion d?honneur and later a baron d?Empire.

Speaker: Philippe Plantade, vice-president of CHVP. A former senior officer in the French Air Force and Space Corps, he is currently serving in the operational reserve.

La historia de Pierre Alexis Duclaux está entrelazada con la de la Revolución y el Primer Imperio.

Hijo de Pierre y Marianne Duclaux, nació en el seno de una familia de notables de Duravel. De soldado de caballería en el 22º Regimiento de Cazadores Montados a coronel al mando del 11º Regimiento de Coraceros, participó en todas las campañas de Napoleón hasta 1812.

Su brillante carrera militar también le puso en contacto con otros nombres famosos: Bessières, Murat y Lasalle. Nombrado general de brigada, fue nombrado oficial de la Legión de Honor y barón del Imperio.

Orador: Philippe Plantade, vicepresidente de la CHVP. Antiguo oficial superior en activo de las Fuerzas Aéreas y Espaciales francesas, actualmente presta servicio en la reserva operativa.

Die Geschichte von Pierre Alexis Duclaux ist eng mit der Geschichte der Revolution und des Ersten Kaiserreichs verknüpft.

Er wurde als Sohn von Pierre und Marianne Duclaux in eine angesehene Familie in Duravel geboren. Vom einfachen Reiter im 22. Regiment der Jäger zu Pferd bis zum Oberst, der das 11.

Seine brillante militärische Laufbahn führte ihn auch mit anderen berühmten Namen zusammen: Bessières, Murat und Lasalle. Er wurde zum Brigadegeneral ernannt, zum Offizier der Ehrenlegion erhoben und zum Baron des Kaiserreichs ernannt.

Referent: Philippe Plantade, Vizepräsident des CHVP. Ehemaliger aktiver hoher Offizier der Luft- und Raumfahrtarmee, dient derzeit in der operativen Reserve.

