Conférence : les parfums qui soignent, de l’Antiquité à nos jours Mairie de Duravel, 26 mars 2023, Duravel. Conférence organisée par le CHVP, donnée par Annick le Guérer..

2023-03-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-03-26 . 3 EUR.

Conference organized by the CHVP, given by Annick le Guérer. Conferencia organizada por el CHVP, impartida por Annick le Guérer. Vom CHVP organisierte Konferenz, gehalten von Annick le Guérer. Mise à jour le 2023-03-13 par OT Cahors – Vallée du Lot

