Seine-Maritime Exposition d’illustrations de MOVI Mairie de Duclair Duclair, 15 septembre 2023, Duclair. Exposition d’illustrations de MOVI 15 – 17 septembre Mairie de Duclair Exposition visible place du Général de Gaulle, en extérieur. Exposition d’illustrations créées par les artistes de MOVI (Mon Œil, Votre Image) : 25 illustrations de villes normandes situées sur le cours de la Seine.

Visite libre à toute heure Mairie de Duclair Place du Général de Gaulle, 76480 Duclair Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

