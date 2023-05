Clôture de l’Atlas de la Biodiversité Communale Mairie de Dragey-Ronthon, 10 juin 2023, Dragey-Ronthon.

Dragey-Ronthon,Manche

Clôture de l’Atlas de la Biodiversité Communale « du bocage à la Claire Douve en baie du Mont Saint-Michel », communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon et Genêts.

Restitution des résultats – inauguration de l’expo-photo « Tu veux ma photo ? », suvi d’un apéritif convivial..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 12:00:00. .

Mairie de Dragey-Ronthon Place Newport

Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie



Clausura del Atlas de Biodiversidad Comunitaria « del bocage a la Claire Douve en la bahía del Monte Saint-Michel », municipios de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon y Genêts.

Restitución de los resultados – inauguración de la exposición fotográfica « ¿Quieres mi foto? », seguida de un aperitivo de convivencia.

Abschluss des Atlas der kommunalen Biodiversität « du bocage à la Claire Douve en baie du Mont Saint-Michel », Gemeinden Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon und Genêts.

Bekanntgabe der Ergebnisse – Einweihung der Fotoausstellung « Tu veux ma photo? », anschließend gemütlicher Aperitif.

