Randonnée patrimoine à Douzat Mairie de Douzat Douzat, 1 octobre 2023, Douzat.

Douzat,Charente

Dimanche 1er octobre 9h-12h

randonnée patrimoine à Douzat, rendez-vous devant la Mairie..

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 12:00:00. .

Mairie de Douzat

Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine



Sunday October 1st 9am-12pm

heritage hike in Douzat, rendez-vous in front of the Town Hall.

Domingo 1 de octubre 9h-12h

paseo por el patrimonio de Douzat, punto de encuentro frente al Ayuntamiento.

Sonntag, 1. Oktober 9:00-12:00 Uhr

wanderung zum Kulturerbe in Douzat, Treffpunkt vor dem Rathaus.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme du Rouillacais