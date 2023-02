Vendredi 31 mars à Donneville Mairie de Donneville – 31450, 31 mars 2023, Donneville.

Vendredi 31 mars à Donneville Vendredi 31 mars, 19h00 Mairie de Donneville – 31450

Gratuit sur inscription

Master-class sur le thème du pédalboard de guitare

Mairie de Donneville – 31450 Place du Languedoc, 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “mailto:bureau@leclad.fr”}]

http://mairie-donneville.fr

???? Master-class Pédalboard & Co à Donneville ????

Le CLAD est très heureux à l’idée de vous proposer une master-class sur le thème du pédalboard (ou des effets) et des combinaisons envisageables avec un ampli. Cet atelier gratuit s’adresse à tous les passionnés de la guitare (voir de la basse) qui souhaitent apprendre ou approfondir l’utilisation et la découverte des effets guitares (et les configurations possibles avec l’ampli) et partager leur expérience. Cet atelier sera animé par Vincent Bros (guitariste d’Evy Whisper ).

Nous vous proposons de démarrer avec une séquence d’explications sur les pédales (quels effets, dans quel ordre …) ainsi que les différentes possibilités de configurations envisageables (direct, 4 câbles, wet-dry). On fera ensuite une pause autour d’un repas partagé (chacun apporte un truc à manger et à boire), pour finir ensuite avec des essais de différentes pédales et configurations (chacun amène ou non ce qu’il souhaite partager, on est très friand d’effet exotique ?).

Cet évènement nécessite votre inscription préalable , clôture des inscriptions dès que le nombre maximal de participants est atteint. Merci de vous inscrire par mail à bureau@leclad.fr en précisant vos nom, prénom et le(s) éventuel(s) effet(s) que vous souhaiteriez apporter pour le jour J. On vous attend nombreux !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-03-31T23:00:00+02:00

Master-class pédalboard