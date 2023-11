Formation à la prévention et aux risques des affouages Mairie de DAMPIERRE SUR LINOTTE Dampierre-sur-Linotte Catégories d’Évènement: Dampierre-sur-Linotte

Haute-Saône Formation à la prévention et aux risques des affouages Mairie de DAMPIERRE SUR LINOTTE Dampierre-sur-Linotte, 5 décembre 2023, Dampierre-sur-Linotte. Formation à la prévention et aux risques des affouages Mardi 5 décembre, 08h30 Mairie de DAMPIERRE SUR LINOTTE Chaque année, dans notre région, nous déplorons plusieurs accidents en forêt, parfois très lourds de conséquences, touchant aussi bien les amateurs que les professionnels de la forêt.

 Certains de ces accidents auraient-ils pu être évités ?

 Connaissez-vous les bons gestes et les bonnes postures ?

 Votre matériel est-il adapté et bien entretenu ?

 Utilisez-vous les équipements de protection individuelle adéquats ? Les délégués de la MSA de Franche-Comté, sensibles à la prévention des accidents, proposent une journée d’information gratuite, sur inscription.

Mardi 5 décembre 2023 de 8h30 -12h à DAMPIERRE SUR LINOTTE

à 8h30 RDV au centre socio culturel (67 grande rue)

Inscriptions avant le 27 novembre 2023 auprès de : – Mairie / Agence postale mairie@dampierre-linotte.fr ou 03 84 78 30 09

Mairie de DAMPIERRE SUR LINOTTE 67 grande rue DAMPIERRE SUR LINOTTE Dampierre-sur-Linotte 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

2023-12-05T08:30:00+01:00 – 2023-12-05T12:30:00+01:00

