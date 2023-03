Découverte du ruisseau de l’Argance après restauration écologique Mairie de Crosmières Crosmières Catégories d’Évènement: Crosmières

Sarthe

Découverte du ruisseau de l’Argance après restauration écologique Mairie de Crosmières, 17 mai 2023, Crosmières. Découverte du ruisseau de l’Argance après restauration écologique Mercredi 17 mai, 18h00 Mairie de Crosmières Inscription obligatoire avant le 16/05/2023, gratuit Venez découvrir le travail de la Communauté de Communes du Pays fléchois en matière de gestion des milieux aquatiques de son territoire. Ainsi, vous pourrez observer un cours d’eau restauré, sa biodiversité et appréhender les nombreux services rendus par ces milieux naturels. Mairie de Crosmières Crosmières Crosmières 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « gemapi@cc-paysflechois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243486615 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T18:00:00+02:00 – 2023-05-17T19:30:00+02:00

2023-05-17T18:00:00+02:00 – 2023-05-17T19:30:00+02:00 cours d’eau nature Communauté de Communes du Pays fléchois, 2018

Détails Catégories d’Évènement: Crosmières, Sarthe Autres Lieu Mairie de Crosmières Adresse Crosmières Ville Crosmières Departement Sarthe Lieu Ville Mairie de Crosmières Crosmières

Mairie de Crosmières Crosmières Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crosmieres/

Découverte du ruisseau de l’Argance après restauration écologique Mairie de Crosmières 2023-05-17 was last modified: by Découverte du ruisseau de l’Argance après restauration écologique Mairie de Crosmières Mairie de Crosmières 17 mai 2023 Crosmières Mairie de Crosmières Crosmières

Crosmières Sarthe