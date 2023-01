Nuit de la Chouette à Crépy-en-Valois Mairie de Crépy-en-Valois, salle des comissions Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Rendez-vous le 4 et le 18 mars à partir de 19h pour découvrir les chouettes de Crépy-en-Valois ! Mairie de Crépy-en-Valois, salle des comissions Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France Biannuelle, la nuit de la chouette organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), au plan national rencontre toujours un vif succès dans notre commune.

Pour preuve, chaque année plus de 100 participants viennent à la rencontre de ces animaux mystérieux lors de ce rendez-vous.

Aussi, face à ce succès, Thierry Decouterre –représentant local de la LPO, assure chaque année deux sessions pour faire découvrir ces oiseaux de la famille des strigidés, symboles de la sagesse dans le monde antique et de la rouerie au Moyen-Age.

➡️ Prochains rendez-vous à noter donc dans vos agendas : le 4 et le 18 mars prochains, à partir de 19h00 dans la salle des commissions de la Mairie. Première partie de soirée en salle puis balade nocturne au parc de Géresme à la rencontre des hulottes.

Un rendez-vous à partager en famille.

