Visite d’un chantier exemplaire de rénovation d’une maison ancienne Samedi 14 octobre, 11h00 Mairie de Cravant-les-Côteaux Sur inscription et nombre de places limitées

Deux ans après la réalisation de leurs travaux,

les propriétaires d’une maison ancienne de

Cravant-les-Côteaux ont pu engager un programme de

rénovation énergétique. Partagez leur retour d’expérience

sur les aides qu’il a été possible de mobiliser.

Mairie de Cravant-les-Côteaux 1 Place de l’Église, 37500 Cravant-les-Côteaux Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 01 72 71 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chinon-vienne-loire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-chinon.fr »}] Stationnements publics à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

