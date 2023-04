Balade européenne commentée en français – Couzon au Mont d’Or Mairie de Couzon au Mont d’Or Couzon-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Couzon-au-Mont-d'Or

Métropole de Lyon

Balade européenne commentée en français – Couzon au Mont d’Or Mairie de Couzon au Mont d’Or, 20 mai 2023, Couzon-au-Mont-d'Or. Balade européenne commentée en français – Couzon au Mont d’Or Samedi 20 mai, 11h00 Mairie de Couzon au Mont d’Or Gratuit sur inscription Mairie de Couzon au Mont d’Or 2 rue Pierre Dupont, 69270 Couzon au Mont d’Or Couzon-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-europeens-lyon/evenements/balade-europeenne-commentee-jme2023?_ga=2.268807668.402429921.1681799894-474305218.1661755028 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T11:00:00+02:00 – 2023-05-20T12:30:00+02:00

2023-05-20T11:00:00+02:00 – 2023-05-20T12:30:00+02:00 Joli Mois de l’Europe Balade

Détails Catégories d’évènement: Couzon-au-Mont-d'Or, Métropole de Lyon Autres Lieu Mairie de Couzon au Mont d'Or Adresse 2 rue Pierre Dupont, 69270 Couzon au Mont d'Or Ville Couzon-au-Mont-d'Or Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Mairie de Couzon au Mont d'Or Couzon-au-Mont-d'Or

Mairie de Couzon au Mont d'Or Couzon-au-Mont-d'Or Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couzon-au-mont-d'or/

Balade européenne commentée en français – Couzon au Mont d’Or Mairie de Couzon au Mont d’Or 2023-05-20 was last modified: by Balade européenne commentée en français – Couzon au Mont d’Or Mairie de Couzon au Mont d’Or Mairie de Couzon au Mont d'Or 20 mai 2023 Couzon-au-Mont-d'Or Mairie de Couzon au Mont d'Or Couzon-au-Mont-d'Or

Couzon-au-Mont-d'Or Métropole de Lyon