Balade Européenne – Couzon au Mont d’Or Mairie de Couzon au Mont d’Or, 20 mai 2023, Couzon-au-Mont-d'Or. Balade Européenne – Couzon au Mont d’Or Samedi 20 mai, 11h00 Mairie de Couzon au Mont d’Or Entrée sur inscription L’Europe est de partout autour de nous, jusque dans nos villages.

Venez suivre la balade européenne en compagnie d’une animatrice qui, au fil des arrêts marqués, vous en apprendra un peu plus sur cette présence européenne ! Mairie de Couzon au Mont d’Or 2 rue Pierre Dupont, 69270 Couzon au Mont d’Or Couzon-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-europeens-lyon/evenements/balade-europeenne-commentee-jme2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

