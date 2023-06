Le village vigneron de la Limagne des buttes Mairie de Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne, 16 septembre 2023, Cournon-d'Auvergne.

Le village vigneron de la Limagne des buttes Samedi 16 septembre, 16h00 Mairie de Cournon d’Auvergne Sur inscription, limité à 19 personnes

La traversée du vieux bourg avec l’association Connaissance de Cournon vous montre comment la vigne et le vin ont façonné l’habitat du vieux village et son évolution vers un habitat urbain.

Mairie de Cournon d'Auvergne Place de la Mairie, 63800 Cournon d'Auvergne Cournon-d'Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Mairie de Cournon-d’Auvergne